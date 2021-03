So läuft das Terminshopping im Ochtum Park Brinkum

Eine einzige Kundin läuft durch die ansonsten weitgehend leere Parkanlage: Dieses Bild beschreibt die Situation im Ochtum Park am Montagvormittag passend.

Heinfried Husmann

Stuhr-Brinkum. "Es geht ja nicht anders": Das ist der Tenor der Kunden zum Einkaufen nach vorheriger Terminvereinbarung im Ochtum Park in Stuhr-Brinkum. So fühlt sich der Besuch im Outlet-Center nach den ersten Lockerungen an.

Der Ochtum Park hat geöffnet und ist dennoch so gut wie menschenleer. Es ist 10 Uhr morgens. Vor wenigen Geschäften bilden sich kleine, aber überschaubare Schlangen von nicht einmal zehn Personen. Als die Mitarbeiter die Türen öffnen, geht