Ausströmendes Gas an LNG-Tankstelle in Groß Mackenstedt

Per Notausschalter stellte die Feuerwehr die betroffene Zapfsäule ab. (Symbolfoto)

imago images/Martin Wagner

Stuhr. Um ausströmendes Gas an einer LNG-Tankstelle musste sich die Feuerwehr Groß Mackenstedt kümmern. Während dieses Einsatzes sperrte sie den Bereich um die Tankstelle weiträumig ab.

Zu einem Gasaustritt an einer LNG-Tankstelle an der Moordeicher Landstraße ist die Feuerwehr Groß Mackenstedt in der Nacht von Montag auf Dienstag um 00.50 Uhr alarmiert worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass im Bereich einer