Die Flucht vor der Polizei war in Stuhr für mehrere Personen vergebens. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Stuhr. Derzeit sind Zusammenkünfte von bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten zulässig. Gegen diese Verordnung haben mehrere Menschen in Stuhr am Wochenende verstoßen.

Zwei Zusammenkünfte hat die Polizei am Wochenende in Stuhr wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln aufgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht zu Samstag eine vermeintliche Party in der Ristedter Straße in Stuhr gemeldet. Bei Ei