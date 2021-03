Millioneninvestition in den sozialen Wohnungsbau in Stuhr-Brinkum

An der Bahnhofstraße in Brinkum soll ein Mietshaus für zwölf Parteien entstehen. (Symbolfoto)

Arno Burgi/dpa

Stuhr. An der Bahnhofstraße in Brinkum soll sozialer Wohnungsbau entstehen. Zunächst sollen ausschließlich Leistungsbezieher oder Asylbewerber in dem Haus leben dürfen. Auch die Miete ist gedeckelt. Wie funktioniert das Konzept?

Seit geraumer Zeit beschäftigen sich Politik und Verwaltung in Stuhr mit dem Thema bezahlbarer Wohnraum. Nun hat die Gemeinde ein erstes gemeinsames Projekt mit der Firma Wohnbau Diepholz unter Dach und Fach gebracht. Wie Bürgermeister Step