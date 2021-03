Auch in den kommenden Jahren ein beliebter Wohnort: die Gemeinde Stuhr. Das Bild zeigt das Nahversorgungszentrum im Wohngebiet Briseck aus der Luft. Foto: Jysch

Rainer Jysch

Stuhr. Die Stuhrer halten ihrer Gemeinde die Treue und wander eher selten in Großstädte oder in ländlich geprägte Kommunen ab. Der Bevölkerungsstand wird sich in den kommenden Jahren stabil halten können, zeigt eine Studie.

Die Gemeinde Stuhr hält bis Ende des Jahrzehnts ihren Bevölkerungsstand. Dies geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor, die die voraussichtliche Entwicklung der Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2030 berechnet hat. Demnach bleibt ei