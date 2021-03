Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Freitag bei einem Dachstuhlbrand in Groß Mackenstedt im Einsatz gewesen.

Philip Stampniok

Groß Mackenstedt. Auf rund 50.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden eines Dachstuhlbrandes, der sich in der Nacht zu Freitag gegen 0.30 Uhr an der Straße Zum Steller Bahnhof in Groß Mackenstedt in der Gemeinde Stuhr ereignet hat.

Laut Polizeibericht bemerkte ein Hausbewohner Rauch am Dach des Wohnhauses. Er verständigte die Feuerwehr und verließ vorsorglich mit den weiteren Bewohnern das Haus. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits offene Flammen am Dach zu seh