Klarer Verstoß gegen Corona-Regeln in Stuhr-Varrel

Polizisten sind in Varrel im Einsatz beleidigt worden.

Michael Gründel

Stuhr. Am Samstagabend ist die Polizei Weyhe auf eine private Zusammenkunft von vier Personen entgegen der geltenden Corona-Verordnung in einer Wohnung in Varrel aufmerksam gemacht worden.

Vor Ort konnten vier Personen festgestellt werden, die weder Abstände einhielten noch Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Auf mehrfache Ansprachen der Beamten sowie auf Klingeln und Klopfen reagierten die Personen nicht. Stattdessen verschlossen