Glasfaser kommt in Stuhr an

Den Glasfaser-Spatenstich können Edwin Weiner (Infratech Bau, v.l.), Hannes Mahrenholtz (GVG Glasfaser), Landrat Cord Bockhop und Bürgermeister Stephan Korte für Stuhr noch nicht genau terminieren. Sie zeigen sich aber optimistisch, dass die Arbeiten Anfang 2022 abgeschlossen werden.

Heinfried Husmann

Stuhr. Noch ist es ein leeres Rohr, aufgerollt auf einer großen Holztrommel, die an der Bundesstraße 439 in Heiligenrode steht. Doch das davon ausgehende Signal ist deutlich: Ein Jahr nach ihrem Start ist die Breitbandinitiative des Landkreises Diepholz in Stuhr angekommen.

Wann genau der erste Spatenstich zur Anbindung der sogenannten weißen Flecken erfolgt, kann Edwin Weiner von der Firma Infratech Bau zwar nicht sagen. „Aber wir stehen in den Startlöchern. Wir fangen an der B51/Warwer Straße an und gehen vo