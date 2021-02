Gemeinde Stuhr will Bau der Linie 8 vorantreiben

Als eine von insgesamt 17 neuen Haltestellen der verlängerten Straßenbahnlinie 8 soll der alte Bahnhof Stuhr fungieren.

Andreas Hapke

Stuhr. Wenn die Verwaltung Bürgerbeteiligungen ankündigt, belässt sie es normalerweise bei den amtlichen Bekanntmachungen in der Tagespresse. Nicht so im Fall des Bebauungsplans „Bahnhof Stuhr“, für den die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung am Donnerstag, 11. März, ansteht. Auf diese Veranstaltung möchte die Kommune besonders aufmerksam machen. Grund: Der Bahnhof hängt mit gleich zwei großen Projekten zusammen.

Zum einen soll dort so schnell wie möglich die Straßenbahnlinie 8 auf ihrem Weg von Huchting nach Weyhe durchrollen. Zum anderen liegt das Areal im Sanierungsgebiet des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) für den Stuhre