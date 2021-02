Was das Stuhrer Urgestein Horst Lilienthal an seinem Ort zum Schwärmen bringt

Entlang der Bahnlinie führt der Spaziergang mit Helga Penning und Horst Lilienthal.

Hapke, Andreas

Stuhr. Die Gemeinde Stuhr will ihren Ortskern städtebaulich entwickeln und aufwerten. Horst Lilienthal hätte da vielleicht einige Anmerkungen. Das Stuhrer Urgestein erzählt seine Gedanken zum Ort bei einem Spaziergang.

Manch einer hätte in der ersten Wochenhälfte so seine Schwierigkeiten gehabt, dem verregneten Ortsteil Stuhr mit dem dreckigen Schneematsch an den Straßenrändern positive Seiten abzugewinnen. Nicht so Horst Lilienthal. Der Spaziergang mit i