Erstmals tagte der Stuhrer Rat im Pairing-System und stimmte ab.

Andreas Hapke

Stuhr. Öfter mal was Neues heißt es für die Stuhrer Politiker in Zeiten von Corona. Nachdem der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt kürzlich virtuell getagt hatte, ging die Ratssitzung am Mittwochabend erstmals im sogenannten Pairing-System über die Bühne.

Die Fraktionen hatten sich im Verwaltungsausschuss darauf verständigt, jeweils nur die Hälfte ihrer Mitglieder in die KGS Brinkum zu schicken. Das Stimmenverhältnis blieb dadurch gewahrt – auch wenn zum Beispiel die FDP durch „Aufrunden“ zw