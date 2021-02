Zwei Unfälle mit Sachschäden in der Gemeinde Stuhr

Die Polizei vermeldet Unfälle in der Gemeinde Stuhr. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Stuhr. Zwei Unfälle haben sich am Dienstag auf Stuhrer Gebiet ereignet. Es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Bei einem Auffahrunfall auf der Hauptstraße in Fahrenhorst ist am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr ein Schaden von rund 16.000 Euro entstanden. Ein 57-jähriger Chrysler-Fahrer befuhr die B 51 laut Bericht der Polizei in Richtung Seckenhausen.