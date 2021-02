Hallenbad-Bau und Corona Dauerbrenner auf der Tagesordnung in Stuhr

Arbeitet lieber im Rathaus als im Homeoffice: Gemeinderätin Bettina Scharrelmann.

Heinfried Husmann

Stuhr. Ihren 100. Tag als Erste Gemeinderätin in Stuhr hatte Bettina Scharrelmann eigentlich gar nicht auf dem Schirm. „Anfang des Monats habe ich aber gedacht, dass ich schon drei Monate dabei bin und die Zeit schnell vergangen ist“, erzählt sie. „Es ging sofort turbulent los, denn es gibt viel zu tun. Wir gehen die Projekte so an, wie ich es erwartet hatte.“

Der 100. Tag in Diensten der Gemeinde sei ansonsten ihrem ersten Arbeitstag sehr ähnlich gewesen, berichtet Scharrelmann. Er begann mit einem Gespräch mit Bürgermeister Stephan Korte, gefolgt von dem Treffen mit den Fachbereichsleitern, jew