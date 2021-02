Die Polizei hat einige Treffen aufgelöst.

Michael Gründel

Stuhr. Die Polizei hat am Wochenende erneut Treffen aufgelöst, die aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie derzeit verboten sind.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat die Polizei an der Königsberger Straße in Kirchweyhe eine private Feier in einer Wohnung aufgelöst, bei welcher fünf Personen im Alter von 19 bis 31 Jahren aus fünf verschiedenen Haushalten angetroff