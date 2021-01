Ein Coronaverstoß und ein Verkehrsdelikt war das Ergebnis einer Polizeikontrolle in Stuhr. (Symbolfoto)

Stuhr. Mehrere Verstöße hat die Polizei in der Nacht zu Freitag bei der Kontrolle eines Autos in Stuhr aufgedeckt: Der Fahrer hatte zu viele Mitfahrer aus verschiedenen Haushalten und keinen Führerschein.

Laut Polizei saßen bei der Kontrolle am Freitag gegen 1 Uhr an der Zeppelinstraße in Stuhr fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten in dem Auto. Keiner der zwischen 17 und 19 Jahre alten Heranwachsenden aus Bremen trug dabei eine Mun