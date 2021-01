Was Brinkum in der Gemeinde Stuhr zur „Boomtown“ machte

Neue Heimat: das Baugebiet Briseck aus der Vogelperspektive aufgenommen von der Weyher Ortsgrenze an der alten B6.

Jysch

Stuhr-Brinkum. Warum hat Brinkum bei der Einwohnerzahl mehr als doppelt so viel zugelegt, wie alle anderen Ortsteile der Gemeinde Stuhr? Eine Spurensuche.

Eine kurze gedankliche Zeitreise in das Jahr 1990: Durch die Syker und Bassumer Straße in Brinkum quälen sich unendlich lange Fahrzeugschlangen auf den Weg von und nach Bremen – die Umgehungsstraße befindet sich noch in Bau. Und zwischen Br