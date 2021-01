60 Strohballen in Stuhr in Brand geraten

In Heiligenrode sind in der Nacht zu Sonntag 60 Strohballen in Brand geraten.

Nonstopnews

Delmenhorst. Im Ortsteil Heiligenrode in der Gemeinde Stuhr sind in der Nacht zu Sonntag 60 Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr musste mit einigen Widrigkeiten zurechtkommen.

