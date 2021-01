81 Jahre alter Fußgänger in Stuhr schwer verletzt

In der Gemeinde Stuhr hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet.

Patrick Seeger/dpa

Ein 81 Jahre alter Fußgänger ist am Freitagnachmittag in Stuhr schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte der Mann mit seinem Fahrrad die Blockener Straße in Höhe der Straße Stuhrer Feld überqueren. Hierzu wollte eine Querungshilfe nutzen.