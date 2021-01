Neue Augenärztin in Brinkum hat es zunächst in Delmenhorst versucht

Die größte Errungenschaft in der Praxis von Augenärztin Maike Kessler ist das OCT, ein junges bildgebendes Verfahren in der Augenheilkunde. Es fertigt sehr genaue Schnittbildaufnahmen der Hornhaut oder der Netzhaut an.

Hapke, Andreas

Stuhr. Maike Kessler hat am Institut für Virologie der Freien Universität Berlin promoviert und wäre heute vielleicht eine Expertin in Fragen rund um die Corona-Pandemie. „Das war eine Zeit lang eine Alternative für mich. Den Fachbereich finde ich immer noch sehr interessant“, sagt sie. Doch es kam anders. Sie entdeckte ihre Leidenschaft für die Augenheilkunde und ist jetzt die neue Augenärztin in Brinkum. Anfang des Jahres hat sie die Praxis von Sabine Lubrich an der Bremer Straße 2 übernommen.

Maike Kessler hat sich nach eigener Auskunft bewusst gegen den Trend entschieden, in eine Gemeinschaftspraxis zu ziehen. „Ich schätze es selbst, wenn immer der Arzt des Vertrauens da ist“, sagt sie. Dies sei in einer Einzelpraxis eher gewäh