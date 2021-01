Eine Schwengelpumpe rahmt das Rauchhaus in Varrel ein. Sie hat im Garten den Brunnen ersetzt.

Rainer Jysch

Delmenhorst. Das Rauchhaus in Varrel zeigt auf eindrucksvolle Weise, in welcher Armut und in welcher Bescheidenheit die Menschen in der Region früher gelebt haben. Ein Rundgang.

Varrel I Nr. 15b lautet die alte Adresse des letzten noch original erhaltenen Rauchhauses in Stuhr. „Dat Rookhuus“ steht auf einer hölzernen Tafel, die neben der Gartenpforte montiert wurde. Offiziell steht das Haus an der Grünen Straße 8,