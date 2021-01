Neuer Chef an der Spitze von Straschu in Stuhr versteht sich als Teamplayer

Piotr Mlynski ist neuer Straschu -Geschäftsführer.

Studio B Bremen/ Straschu

Stuhr . Vor rund 20 Jahren hat er den Stuhrer Standort für einige Zeit besser kennengelernt, jetzt kehrt er als Chef zurück: Piotr Mlynski ist neuer Geschäftsführer der Straschu-Gesellschaften. Sein Vorgänger verabschiedet sich nach 43 Jahren in den Ruhestand.

Führungswechsel an der Spitze eines der größten Unternehmen in der Gemeinde Stuhr: Seit Mitte 2020 wird Piotr Mlynski als Nachfolger von Lothar Dreher in seiner Geschäftsführerfunktion in der Straschu Elektro-Vertriebs GmbH und der Straschu