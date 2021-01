Polizei löst illegales Treffen in Brinkumer Postfiliale auf

Wieder ist es im Landkreis Diepholz zu Verstößen gegen die Corona-Auflagen gekommen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Stuhr. Auch am vergangenen Wochenende hat die Polizei im Landkreis Diepholz mehrere Verstöße gegen die Corona-Regeln verzeichnet. In Brinkum trafen sich mehrere Jugendliche in Postfiliale

Wie die Polizei berichtet, hielten sich am späten Freitagabend mehrere Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren in einem Vorraum einer Postfiliale in Stuhr-Brinkum auf. Als die Polizei die Jugendlichen überprüfte, stellten sie erhebliche