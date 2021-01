Im Sommer steigt die Temperatur im Auto schnell an. Das kann für Hunde eine Qual sein und sogar zum Tod führen. Tierschutzverbände warnen davor, die Gefahr zu unterschätzen. (Symbolfoto)

Stuhr. Rüdiger Weber will sich wehren. Vor knapp fünf Monaten waren ihm zwei Hunde im Kofferraum eines Autos aufgefallen. „Die Sonne schien, und das rundum geschlossene Fahrzeug stand nicht im Schatten“, blickt er zurück. Schlussendlich hatte er eine Scheibe des Autos eingeschlagen – und für die soll er jetzt zahlen.

Der förmliche Brief mit der Klageschrift hat lange Schatten auf das Weihnachtsfest des Postboten geworfen. „Ich war allein“, berichtet er, weil seine Eltern in Corona-Zeiten altersbedingt zur Risikogruppe gehören. Aber, so sagt Rüdige