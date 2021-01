Polizei löst zwei Treffen mit größeren Gruppen in Brinkum auf

Die Polizei hat am Wochenende zwei Treffen von Gruppen in Brinkum aufgelöst.

Silas Stein / dpa

Stuhr. Die Polizei musste am Wochenende mehrfach im Landkreis Diepholz eingreifen, weil die Corona-Regeln missachtet wurden. Zwei Treffen im Stuhrer Ortsteil Brinkum wurden aufgelöst.

Wie die Polizei am Montag berichtete, wurden die Beamten am Sonntagvormittag auf ein Wohnhaus an der Hertha-Sponer-Straße im Süden von Brinkum aufmerksam. Bei einer Kontrolle stießen sie gleich auf 15 Personen, die weder Abstandsregeln einh