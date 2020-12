Ein 17-Jähriger ist in Stuhr unerlaubt mit einem Auto gefahren. Das war aber längst nicht sein einziges Vergehen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Stuhr. Ein 17-Jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Freitag von der Polizei in Stuhr-Brinkum gestoppt worden: Ihn erwartet nun eine beträchtliche Anzahl an Strafverfahren.