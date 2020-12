Stuhr. Bis September ist die Heiligenroder Wassermühle ihr Zuhause: Die Künstlerin Maria Visser hat ein Stipendium der Gemeinde Stuhr erhalten. Im Erdgeschoss der Mühle realisiert sie ihre künstlerischen Projekte.

Berlin, Den Haag, New York – und nun Heiligenrode: Nach vielen Stationen im In- und Ausland hat es die Künstlerin Maria Visser in das Mühlenensemble verschlagen. Sie arbeitet dort bis September kommenden Jahres neben Nora Olearius als eine der beiden Stipendiatinnen der Gemeinde Stuhr. Während dieser Zeit kann die 30-Jährige in der Wassermühle wohnen und ohne finanzielle Sorgen im Atelier im Erdgeschoss ihre künstlerischen Projekte realisieren.

Perücken- und Hutkollektion aus Metall

Was im kommenden September bei ihrer Abschlussausstellung zu sehen sein wird, das weiß Maria Visser selbst noch nicht so genau. Nur so viel: Es dreht sich um das Thema Mode. Die Künstlerin denkt dabei an eine Perücken- und Hutkollektion aus Metall und verschiedenen Kunststoffen. Vielleicht flanieren Models damit über einen Laufsteg, mit passender Musik und Beleuchtung.

So richtig auf eine Disziplin mag sich die gebürtige Bielefelderin nicht festlegen. Bei ihrem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig spezialisierte sich Visser eigentlich auf die Malerei. 2015 erhielt sie ihr Diplom und war anschließend Meisterschülerin bei Professor Olav Christopher Jenssen. Während eines Studienaufenthaltes im niederländischen Den Haag fand die junge Frau Interesse an Kunst, die die klassischen Metiers überwindet, und an der Performance. Weitere Inspiration erfuhr sie bei beruflichen Aufenthalten in Berlin und New York. An Erfahrungen aus diesen Stationen möchte Maria Visser während ihres Stipendiats in Heiligenrode anknüpfen.

Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Kreativen

Dort hat sie sich schon gut eingelebt, genießt das ruhige Arbeiten auf dem Lande und kreative Pausen etwa bei ausgedehnten Spaziergängen. Nach einer Phase des Ankommens und des Eingewöhnens nutzt sie nun die Vormittagsstunden für „Arbeit am Computer, E-Mails und Telefonate“, sagt sie. Es gebe viel zu organisieren, denn die junge Frau versteht sich nicht als Einzelkämpferin, sondern sucht den Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Kreativen. Am späten Nachmittag geht Maria Visser dann ins Atelier. „Dort arbeite ich dann manchmal bis Mitternacht“, beschreibt sie ihren Alltag in der Künstlerstätte.

Ein Projekt, das Maria Visser aktuell gestaltet, ist zum Beispiel ein Modemagazin namens „Chic“. Am Kiosk kaufen oder abonnieren können Mode-Fans die Hochglanzzeitschrift allerdings nicht, sondern sie bildet einen Teil des vielfältigen künstlerischen Schaffens der Stipendiatin ab. Layout und Inhalt der „Chic“ erinnern verblüffend an reale Modemagazine wie etwa die Vogue. Nur: Die Kleider und Accessoires haben Maria Visser und andere Künstler entworfen, und die aufwendigen Bilder stammen von Fotografen und Designern aus dem Umfeld Vissers. Autoren steuern Texte bei. Die „Chic“ bietet all den Kreativen ein Forum, sich und ihre Projekte zu präsentieren.

Vielfältiges Portfolio überzeugt

Mit eben diesem vielfältigen Portfolio überzeugte Maria Visser im Mai die Jury, die über die Vergabe der Stipendiate entscheidet. „Die auffallend markante Position einer ausgebildeten Malerin, die zwischen Publikationstätigkeit, Mode und Fotografie hindurchwandert, war ausschlaggebend für die Wahl“, sagte der Stuhrer Bürgermeister Stephan Korte, der dem künstlerischen Beirat der Künstlerstätte angehört.

Tragen können mögliche Kunden die Entwürfe der jungen Künstlerin noch nicht – bisher seien sie als reine Ausstellungsstücke konzipiert, sagt Visser. Ob es eines Tages auf den Champs-élysées in Paris, auf dem Kurfürstendamm in Berlin oder an der Fifth Avenue in New York in exklusiven Boutiquen Kleider und Hüte von Maria Visser zu kaufen gibt? „Wer weiß?“, sagt sie lächelnd. Vielleicht taucht Maria Visser ja irgendwann auf der Titelseite der echten Vogue auf.