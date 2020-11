Stuhr. Das Thema Radverkehr hat Konjunktur in der Gemeinde Stuhr. Jetzt liegt auch das Regionale Mobilitätskonzept Radverkehr des Kommunalverbunds Niedersachsen vor. Im Interview spricht der zuständige Fachbereichsleiter Hartmut Martens von vielen Bausteinen, die es zusammenzuführen gilt.

Stuhr Das Thema Radverkehr hat Konjunktur in der Gemeinde Stuhr. Parteien gründen Arbeitsgruppen, um die Situation der Radler zu verbessern, während die Kommune weiter an einer Lösung für den Radweg an der Warwer Straße feilt und den Umbau der Bassumer Straße vorantreibt. Darüber hinaus liegt nun das Regionale Mobilitätskonzept Radverkehr des Kommunalverbunds Niedersachsen vor. Im Interview spricht der zuständige Fachbereichsleiter Hartmut Martens von vielen Bausteinen, die es zusammenzuführen gilt.

Herr Martens, sind Sie eigentlich hin und wieder mit dem Rad in Stuhr unterwegs?

Ja, aber nicht zur Arbeit, sondern freizeitmäßig oder zum Einkaufen. Brötchen holen zum Beispiel, der Klassiker.

Hand aufs Herz: Welche Note geben Sie dem Stuhrer Radwegenetz?

Ganz klar, es gibt Stellen, die wir uns vornehmen müssen. Nicht alle Radwege, aber wir sind gut beraten, uns dem Thema zu widmen. Der Radverkehr hat einen hohen Stellenwert bekommen, gefühlt ist auch sein Anteil am Verkehrsgeschehen gestiegen. Unsere Radinfrastruktur stammt aus den 1970er-Jahren oder von noch früher. Das ist eine große Herausforderung. Wenn man sich zum Beispiel die Bahnhofstraße anguckt: ein großes Fahrzeugaufkommen und parkende Autos. Ob Fußweg oder Haltestellenbereich – das ist eine ganz alte Planung.

Teilen Sie die Ansicht des FDP-Ratsherrn Jürgen Timm, Radfahren in Stuhr sei lebensgefährlich?

Sicher gibt es Situationen, wo wir aufpassen müssen. Ich denke da an die Auf- und Zufahrt von Verbrauchermärkten, gerade an Landesstraßen. Radfahrer sind die schwächeren Verkehrsteilnehmer, sie werden zum Teil geschnitten. Es sind nicht an jeder Stelle Gefahren. Das würde ich so nicht unterschreiben. Wir haben ausreichend Wege, auf denen sich Radler sicher bewegen können. Wo es gefährlich ist, stellen wir es umgehend ab. Entscheidend ist, auf welche Nutzergruppen man trifft. Der eine hat kein Problem damit, auf der Straße zu fahren. Von einem Schulkind darf man das nicht erwarten.

Was hat die Gemeinde bislang für ihr Radwegenetz getan? Gibt es einen jährlichen Posten im Haushalt?

Den gibt es. Der gehört zur Straßenunterhaltung.

Wer entscheidet, wo was getan werden muss?

Das ist unterschiedlich und hängt von Art und Umfang der Maßnahmen ab. Kleinere Arbeiten erledigt der Baubetriebshof selbstständig, bei „mittleren“ kommt es vor, dass die Entscheidung im Fachbereich begleitet werden muss. Bei größeren Projekten ist es wichtig, dass politische Gremien beteiligt werden. Man will nicht für alles ein politisches Gremium einbeziehen, doch bei größeren Vorhaben ist das natürlich unumgänglich.

Ein kommunales Radwegekonzept würde diese Aufgabe erleichtern. Die SPD fordert das, die FDP in Form eines Katasters auch. Wieso gab es das in Stuhr bislang nicht?

Das stimmt nicht ganz. Stuhr hat ein solches Konzept – allerdings keins, was den aktuellen Begebenheiten entspricht. Es stammt aus den frühen 90er-Jahren. In dieser Zeit hat sich eine Menge getan, allein was die Straßenverkehrsordnung angeht. Außerdem gibt es heute Pedelecs und E-Bikes, die Infrastruktur der Radwege ist gewachsen. Sie ist viel verzweigter. Wo sind die Radwege, wofür werden sie gefahren? Das muss analysiert werden.

Ein kommunales Radwegekonzept ist also überfällig?

Es macht Sinn. Deshalb haben wir die Erarbeitung eines Fahrradverkehrskonzepts in den Beschlussvorschlag zum Regionalen Mobilitätskonzept Radverkehr des Kommunalverbunds geschrieben (einstimmig empfohlen im Avos, Kosten: ungefähr 20000 Euro, die Red.). Aber das stampft man nicht mal eben in drei Wochen aus dem Boden.

Sie sprechen das Regionale Mobilitätskonzept Radverkehr des Kommunalverbunds an. Wie kann Stuhr davon profitieren?

Es kann nur ein Baustein sein. Es geht um die Vernetzung der Kommunen in Sachen Radverkehr.

Schauen wir auf Stuhr. In der Anlage des Konzepts befindet sich eine Liste mit 52 Straßen. Bei 13 von 25 Gemeindestraßen empfiehlt der Gutachter einen Ausbau, ebenso bei sieben Kreis- und Landesstraßen, für die Stuhr innerorts Baulastträger ist. Wer soll das bezahlen?

Es gibt sogar noch mehr Straßen. Tatsächlich haben wir eine ganze Menge zu tun im Radverkehrsbereich. Wir sollten uns aber davon lösen, dass wir überall einen Radweg brauchen. Wir müssen die Verkehrsräume neu aufteilen. Ich denke zum Beispiel an Mischverkehre innerorts durch das Auftragen von Angebotsstreifen für Radler. Außerorts bei Tempo 100 der Autofahrer geht das nicht. Da verursacht diese Herangehensweise Gefahrensituationen. Wir müssen etwas finden, was für möglichst viele Verkehrsteilnehmer tauglich ist, für alle Alters- und Nutzergruppen. Wir müssen sehen, was aus dem Maßnahmenkatalog umzusetzen ist, und ein Bewusstsein dafür entwickeln, wo neuralgische Punkte sind. Die Prioritätenliste wird geprägt sein von dem, was wir uns leisten können. Es kann trotzdem mehr auf den Tisch kommen, als uns lieb ist.