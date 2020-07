Was hat sich in den Stuhrer Jugendtreffs seit Corona verändert?

Auf Abstand dürfen zehn Personen im Haus am Wall sein, erklärt Alexander Hohmann, Leiter der Einrichtung. Schilder sollen die Regeln verdeutlichen.

Lisa-Marie Rumann

Stuhr. Freunde treffen, Quatsch machen, aber auch ernste Gespräche führen – das funktioniert seit ein paar Wochen wieder im persönlichen Austausch in den Jugendhäusern. Dennoch muss noch immer der Abstand gewahrt werden und ein Hygienekonzept vorliegen. Wir haben in den Häusern nachgefragt, was sich seit Corona verändert hat und was Einrichtungen sich in der aktuellen Situation einfallen lassen haben.