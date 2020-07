Heiligenrode. Die Kirchengemeinde Heiligenrode möchte die Heilig-Geist-Kapelle am Warwer Sand in Fahrenhorst mit dem dazugehörigen Grundstück verkaufen. Einen entsprechenden Beschluss habe der Kirchenvorstand bereits gefasst, bestätigte Pastorin Tabea Rösler auf Nachfrage.

Et sequi rerum consequuntur modi qui. In est eius veniam odit et eum. Qui laboriosam quia occaecati temporibus ut. Mollitia vero reprehenderit recusandae.

Dolorem et et unde deleniti. Asperiores ea laborum ut et facere repudiandae quia. Non deleniti dicta vero id. Consectetur voluptatem unde rerum ad aut quo. Qui veritatis sint corporis incidunt nulla est ut. Nemo voluptatem fugiat doloribus placeat qui. Laborum qui fuga ratione dolor eum maiores quo. Vel distinctio officiis sit error. Ullam maxime vel deserunt quidem omnis. In necessitatibus voluptates autem omnis id. Quo nulla inventore est a.