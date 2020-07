Stuhr. Die Gemeinde Stuhr warnt, dass in diesem Sommer wieder das Jakobsgreiskraut, auch Jakobskreuzkraut genannt, auf Weiden, Brachflächen und Wegeränden wächst. Die Pflanzen sind zwar ein gelber Farbtupfer und bieten zahlreichen Insekten Nahrung, sind jedoch für Menschen und Wirbeltiere stark giftig.

