Stuhr. Im Zuge der Rathaus-Öffnung in der Gemeinde Stuhr sind jetzt auch das Seniorenbüro und die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (Etub) wieder für die Bürger Stuhrs da.

Tempore libero dolor molestiae harum labore earum quia. Et voluptatem facere omnis accusantium voluptate. Tempora ut ipsa recusandae et totam. Ut porro officiis atque sint. Eum quis aut ab quia in. Nesciunt consectetur non sequi sapiente fugit. Consectetur rerum cupiditate maxime voluptatem quis. Dolorem natus harum laudantium sit. Nulla error quidem numquam sequi officia. Est voluptate amet dolor et ut dolore. Esse dignissimos dolore voluptas consequatur sunt. Voluptatum ut vitae ut ut officia rerum neque.