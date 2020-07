Brinkum. Medizinische Gründe waren mutmaßlich der Grund für den Tod eines Autofahrers auf der A 1 bei Brinkum. Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr reanimieren.

