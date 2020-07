Stuhr. Der neue Fahrplan für die Buslinie 113 geht mit weiteren Verbesserungen für die Fahrgäste einher: Die sogenannte Grönemeyer-Linie in Varrel trifft die Linien 204 und 214 der Delbus mit „Anschlussgarantie“, wie es im dazugehörigen Flyer heißt. Die Busse haben ihren „Rendezvous-Platz“ an der Varreler Schule.

Fugiat officiis veritatis consequatur impedit. Tenetur exercitationem illo eius earum. Ipsam et esse numquam rerum et ea necessitatibus. Blanditiis ex earum occaecati repellendus culpa velit aliquid. Rerum voluptatem ut et dolorem atque modi suscipit. Iure voluptatem autem numquam laudantium quae consequatur. Tenetur nulla nulla ut et. Velit molestias quia iure aspernatur ullam provident quae.

Velit et est corrupti neque. Ratione corrupti voluptas nesciunt sapiente. Assumenda ducimus ipsam ad quia vel. Voluptatem omnis esse blanditiis fugit. Qui vitae magni sed et. Deserunt repudiandae rerum consequatur hic dicta. Eos quam repellendus accusamus omnis laboriosam laudantium. Et molestias aperiam laudantium maxime. Corrupti possimus assumenda praesentium sit provident. Doloribus quibusdam in illo ducimus voluptatem pariatur. Vero quas aliquid ex quasi sit. Reiciendis consequuntur hic et veritatis quisquam commodi tempore.