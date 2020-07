Auch auf dem Rollfeld des Bemer Flughafens haben Sara Dähn und Thomas Blaeschke als Voice over Piano ein Online-Konzert gegeben.

Michael Bahlo/VoiceOverPiano.com

Stuhr-Varrel. Die Normalität ein bisschen zurückholen – unter diesem Motto steht das Musical Open Air mit der Formation Voice over Piano am Sonntag, 9. August, auf dem Gutshof Varrel. Weil coronabedingt nur eine geringe Zuschauerzahl erlaubt ist – Frauke Wulf vom Kulturteam der Gemeinde spricht von rund 80 Besuchern – geht die Veranstaltung in zwei Schichten über die Bühne: um 15 und 19 Uhr.