Stuhr. Ein 17-jähriges Mädchen aus Groß Mackenstedt wird seit der Nacht zu Mittwoch vermisst. Die Polizei Diepholz bittet um Mithilfe bei der Suche.

Nach Informationen der Polizei ist die 17-Jährige seit der Nacht verschwunden. Seit 6 Uhr sucht die Polizei mit einem Großaufgebot in der näheren Umgebung des Wohnhauses nach dem Mädchen. Wer sie gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Wehye unter der Telefonnummer (0421) 80660.

Gegen 6 Uhr haben die Eltern, das Verschwinden ihrer Tochter der Polizei gemeldet, informiert Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Nach Angaben der Eltern ist die 17-Jährige mit einem Schlafanzug und Flip-Flops bekleidet und hat eine Decke mitgenommen.

Feuerwehr und THW ebenfalls im Einsatz

Seit 6 Uhr sucht die Polizei mit Hilfe von Feuerwehr und THW nach dem Mädchen in der Siekstraße und dem angrenzenden, weitläufigen Gebiet. Es gibt unter anderem Weide- und Ackerflächen, Waldstücke und einen See. Die Suche mit dem Polizeihubschrauber am Morgen war erfolglos. Auch eine Drohnengruppe der Feuerwehr konnte das Mädchen nach Angaben von Thomas Gissing nicht ausfindig machen. Eine Rettungshundestaffel des THW ist im Einsatz und durchsucht Waldgebiete. Auch zwei Polizeihunde suchen nach dem Mädchen.

Nord-West-Media-TV

Laut Polizeiinformationen werden parallel Freunde und Kontakte der gesuchten 17-Jährigen abgefragt. Sollte die Suche im Nahbereich des Wohnhauses weiter erfolglos bleiben, wird die Suche gegen Nachmittag auf die Abfrage von Kontakten und Ähnliches beschränkt. Laut Angaben der Eltern handelt es sich um keinen Krankheitsfall. Es besteht zurzeit kein Verdacht, dass sich das Mädchen etwas antun will.