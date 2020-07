Es ist wieder leben in der Bude: eine Garderobe der Kita Moordeich.

Andreas Hapke

Stuhr. Seit gut einer Woche läuft in den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr der eingeschränkte Regelbetrieb. Nach 14-wöchiger Schließung der Einrichtungen durften also alle Kinder wiederkommen, was nach Auskunft der zuständigen Fachdienstleiterin Ann-Kathrin Dannemann für einige Eltern auch bitter notwendig war. „Je länger die Schließung dauerte, desto mehr lagen die Nerven blank“, sagt sie.