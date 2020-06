Stuhr. Auf der A1 hat es zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Bremen-Brinkum am Montagmittag einen Unfall mit zwei Lastwagen gegeben. Aktuell kommt es zu mehreren Kilometern Stau.

