Stuhr. 40 Jahre in einem Job – schon das ist heute nicht mehr selbstverständlich. 40 Amtsjahre als Notar sind noch schwerer zu erreichen, vor allem wegen der veränderten Zugangsvoraussetzungen. Ende des Monats wird Manfred Hohenecker diese Grenze überschreiten. Er war am 30. Juni 1980 zum Notar bestellt worden.

