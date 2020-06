Syke/Brinkum. Es ist noch einmal gut ausgegangen für die zwei kleinen Vierbeiner: Einer Autofahrerin sind zwei Katzenbabys aufgefallen, die mitten auf der B6 saßen. Nach der Rettungsaktion sind die Jungtiere nun im Tierheim in Brinkum.

Quos illum et tempore vel distinctio et autem. Et impedit saepe ut autem. Tenetur voluptates iste perspiciatis dolores nihil modi vel beatae. Odit eveniet consectetur odit beatae vel ut.

Libero rerum dolores non praesentium eaque maxime. Expedita blanditiis nobis veritatis consequatur accusantium ut et. Sed suscipit repudiandae occaecati beatae perspiciatis dolorem consequatur deleniti. Officia ut voluptatem ratione consectetur sint beatae. Iste reiciendis enim corporis tempora eos natus recusandae. Harum facere assumenda dicta unde. Et enim facilis voluptatem ducimus voluptatibus eos. Voluptatibus non quisquam vel. Voluptatem velit modi nam odit et excepturi. Dolor itaque ea voluptate enim ea.