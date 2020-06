Stuhr. Auf der Autobahn 1 sind in der Nacht zu Freitag, 12. Juni, 500 Puten bei einem Lastwagenunfall zwischen dem Dreieck Stuhr und der Ausfahrt Groß Ippener gestorben. Die restlichen 350 Tiere mussten notgeschlachtet werden. Nun will die Tierschutzorganisation PETA Anzeige erstatten.

