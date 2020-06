Stuhr. Eine 41-Jährige ist am Donnerstag mit ihrem Wagen in Stuhr gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden.

Die Mercedes-Fahrerin geriet gegen 18.10 Uhr auf der Heiligenroder Straße in Richtung Bremen mit ihrem Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto streifte leicht einen entgegenkommenden Laster am Außenspiegel. Danach sei die Frau in einer Rechtskurve geradeaus weitergefahren und mit dem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt, so die Polizei. Ein Ersthelfer zog die schwer verletzte Frau aus dem Auto und leistete auf dem Seitenstreifen Erste Hilfe, bis Rettungskräfte übernahmen. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Heiligenroder Straße wurde für die Unfallaufnahme in beide Richtungen komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Sperrung dauerte bis etwa 19.50 Uhr an. Das Auto wurde abgeschleppt. Nach Polizeiangaben entstand ein Totalschaden. Nach Informationen der Feuerwehr am Einsatzort handelt es sich um einen "unfallträchtigen Punkt" , an den es in den vergangenen Jahren öfter zu Unfällen gekommen ist.