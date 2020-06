Sporthalle in Heiligenrode: Nach den sanitären Anlagen der Männer sind nun die der Damen dran. Das Bild zeigt Rathausmitarbeiter Hayo Wilken im Duschraum.

Andreas Hapke

Stuhr. Was früher die Schulferien waren, ist heute die Corona-Pandemie: Die Gemeinde Stuhr nutzt die Zeit dazu, ihre Gebäude auf Vordermann zu bringen. Die Sanierungen an Schulen und Kindertagesstätten laufen auf Hochtouren. Auch die Gutsscheune in Varrel wird in diesen Tagen aufgehübscht. Ein Überblick.