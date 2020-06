Das Haus am Wall in Brinkum hat einen neuen Leiter

Glücklich und zufrieden mit seiner Arbeit in Stuhr: Alexander Hohmann.

Rainer Jysch

Brinkum. Das Haus am Wall in Brinkum hat einen neuen Leiter. Nachdem es erst Ende August den letzten Wechsel in der Leitung des Jugendtreffs gab, übernimmt nun einer, der bereits seit einigen Jahren in der Einrichtung arbeitet.