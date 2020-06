Seit zehn Jahren verzichtet Stuhrs Stadtplaner Christian Strauß auf ein Auto.

Andreas Hapke

Stuhr. Die Gemeinde Stuhr beteiligt sich wieder am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln des Klima-Bündnisses. Seit dem 25. Mai geht es darum, drei Wochen lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen (wir berichteten). Jede Gemeinde benennt einen sogenannten Stadtradeln-Star, der für die Dauer des Wettbewerbs komplett auf das Auto verzichtet. In Stuhr fällt diese Aufgabe dem Stadtplaner Christian Strauß zu. Warum er damit kein Problem hat und was er unter Rücksicht im Straßenverkehr versteht, erzählt er im Interview mit unserer Zeitung.