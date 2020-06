Stuhr. Coronabedingt sind im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) seit Mitte März alle Veranstaltungen, Kurse und Treffen von Freizeitgruppen gestrichen. Auch die Kinderkrippe „Löffelchen“ im ersten Stock des Gebäudes befindet sich momentan in der Zwangspause. Eine gute Gelegenheit, einen lange gehegten Plan in die Tat umzusetzen: die Grundrenovierung der alten Backstube.

