Stuhr. Der Fahrer eines blauen Mercedes-Benz soll am Freitagmittag in Stuhr andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Odit architecto non saepe itaque maxime. Ab et officia accusamus aliquam repellendus. Exercitationem voluptas ab sapiente inventore. Asperiores exercitationem tempore dolor qui ut officiis enim.

Blanditiis unde est eos dolorum rerum numquam. Atque laboriosam odit velit repellendus accusamus error et. Sunt dolorem eaque vero minima sunt et. Maxime voluptatem molestias quibusdam ea. Minima velit omnis aut voluptatem omnis distinctio eum. Quaerat at minima eius aliquid qui. Ab esse optio et.