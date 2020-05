Stuhr/Bassum. 250 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren bekämpfen seit Samstagnachmittag ein Großfeuer im Recyclingpark in Bassum-Kastendiek. Die Rauchwolke über dem Recyclinghof an der Grenze zum Stuhrer Ortsteil Fahrenhorst war bis Delmenhorst sichtbar.

