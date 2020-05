Stuhr. Der Schnurrbart war sein Markenzeichen, der Job seine Leidenschaft: Nach 46 Jahren und 241 Tagen bei der Polizei Niedersachsen hat Wilfried Heidemann gestern seinen Dienst quittiert. „Willo“, wie ihn seine Kollegen nennen, tauscht die Uniform gegen den Freizeitlook.

