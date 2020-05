Stuhr. Wochenlang mussten die Turnhallen geschlossen bleiben. Nachdem das Land Niedersachsen die Corona-Beschränkungen gelockert hat, gelten jetzt aber neue Spielregeln. Die Hallen sind wieder geöffnet – und die Gemeinde Stuhr zieht in Erwägung, daran auch in den Sommerferien nichts zu ändern.

