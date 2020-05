Baden in Silbersee und Steller See bis Mitte Juli verboten

Badeverbot: Das Absperrband wird wohl noch ein wenig länger am Silbersee flattern. Die Gemeinde Stuhr hat dort Hausrecht – und die Verwaltung hat verkündet, dass der Sprung ins kühle Nass vermutlich erst wieder Mitte Juli möglich sein wird.

Jantje Ehlers

Stuhr. Freibäder dürfen in Niedersachsen zwar seit Montag wieder öffnen. Am Silbersee und am Steller See in Stuhr bleibt das Baden allerdings aufgrund der Corona-Einschränkungen weiterhin verboten. Der Sprung ins Wasser ist dort voraussichtlich erst wieder ab Mitte Juli erlaubt.